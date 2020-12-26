Son dakika haber... Şehit yakınları ve gazilerden AİHM'in Demirtaş kararına tepki
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Son dakika haber... Şehit yakınları ve gazilerden AİHM'in Demirtaş kararına tepki

26.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:30
Son dakika haber... Şehit yakınları ve gazilerden AİHM'in Demirtaş kararına tepki

Son dakika haber: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Mardin'in Midyat İlçe Şube Başkan Yardımcısı ve sivil şehit babası Hüseyin Gözenoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesinin HDP'li Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara tepki gösterdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Mardin'in Midyat İlçe Şube Başkan Yardımcısı ve sivil şehit babası Hüseyin Gözenoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesinin HDP'li Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara tepki gösterdi.

AİHM Büyük Dairesi geçtiğimiz gün Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması kararını verdi. AİHM'in kararı şehit yakıları ve gazilerin tepkisini çekti. TÜGŞAV Midyat Şube Başkan Yardımcısı ve sivil şehit babası İbrahim Gözenoğlu, şehit babası olarak AİHM'in verdiği kararı kınadıklarını söyledi. Şehitlerin ölümüne neden olan, Kürtlerin katili olan bir partisinin eski genel başkanının böyle bir kararı hak etmediğini kaydeden Gözenoğlu, "Aileler olarak biz bunu kınıyoruz, bu karar bizi incitmiştir. Bu kararın arkasına sığınarak, bir an önce bu Selahattin Demirtaş'ın çıkmasını istiyorlar. Keşke şehitlerimizin ve katledilen Kürtlerin de hesabını hemen sorsaydılar. AİHM'in bu karardan dönmesini diliyoruz, kararı da kınıyoruz. AİHM'in çifte standart kararlarını hazmedemiyoruz. Selahattin Demirtaş hakkında serbest bırakılması kararı vereceklerine gelip şehit yakınları ve gazilerle görüşseydiler. Bu tek taraflı, kişiye özgü bir karar olmuştur" dedi. - MARDİN

Son dakika haber... Şehit yakınları ve gazilerden AİHM'in Demirtaş kararına tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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