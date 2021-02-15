Son dakika haber: Şehit polis memuru Vedat Kaya, son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haber: Şehit polis memuru Vedat Kaya, son yolculuğuna uğurlandı

15.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:45

Son dakika haber... Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Vedat Kaya, memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Vedat Kaya, memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığındaki işlemlerin ardından Mardin'e getirilen şehit Kaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangasının omuzunda merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisine getirildi.

Şehidin naaşı katafalka konuldu, özgeçmişi okundu.

Törene, şehidin babası Şehmus, annesi Emine Kaya, kardeşleri ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in dua okuduğu törende, helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Selen Kışlası Şehitliğinde toprağa verildi.

Mardin İçişleri Bakan Yardımcısı ..... Valisi Mahmut Demirtaş, şehidin babasına öptüğü Türk bayrağını ve fotoğrafını verdi.

Öte yandan kendileriyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anne ve babalar şehidin ailesini yalnız bırakmadı.

Törene,

Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Vedat Kaya, 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice ilçesi Berkirin Deresi mevkisinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulmuştu.

Son dakika haber: Şehit polis memuru Vedat Kaya, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: Şehit polis memuru Vedat Kaya, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: Şehit polis memuru Vedat Kaya, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: Şehit polis memuru Vedat Kaya, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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