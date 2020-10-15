Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı
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Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı

15.10.2020 08:50 | Son Güncelleme: 15.10.2020 10:03

Karaman'da çobanlık yapan Hikmet Demircan'ın, 2001 yılında askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan Pilot Teğmen Ayfer Gök'e ait olduğunu söylediği saç teli, küçük doku parçaları ve saat kordonunu gömüp yaptığı şehit mezarı, Ermenek Belediyesi tarafından yabani hayvanların zarar vermemesi için koruma altına alındı.

Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde görev yapan Teğmen Ayfer Gök, 9 Şubat 2001'de, eğitim uçuşu sırasında irtifa kaybı nedeniyle F-5 uçağıyla Karaman'ın Ermenek ilçesinin Yunt Dağı eteklerinde ormanlık alana düşüp, 24 yaşında şehit oldu. 'Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu' unvanına sahip olan Gök'ün cenazesi, memleketi Burdur'un Bucak ilçesine defnedildi.

ÇOBAN, ŞEHİDİN ARDINDAN KALANLARI BULUP GÖMDÜ

Ardıçkaya köyünde oturan çoban Hikmet Demircan, o yıl nisan ayında, köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 1850 metre rakıma sahip dağın eteklerine, uçağın düştüğü yerde hayvan otlatmaya başladı. Kaza sırasında karla kaplı olan dağdaki karlar eridiği için uçak parçalarının yanı sıra şehit Gök'e ait olduğunu sanılan saç teli, parmak, küçük doku parçaları ve saat kordonunu buldu. Demircan, bulduklarını bir bez parçasına sarıp, oraya gömdü. Gömdüğü yeri belirlemek için de taşla çevirdi. Daha sonra şehit Ayfer Gök için ikinci bir mezar oluşturdu.

BELEDİYE, KORUMA ALTINA ALDI

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, şehidin ikinci mezarını öğrendikten sonra çoban Hikmet Demircan ile mezarlıkta incelemede bulundu. Ardından da belediye tarafından mezarın çevre düzenlemesi yapıldı, bayrak direği dikildi. Mezarın bulunduğu yerin ormanlık ve dağlık alan olması nedeniyle yabani hayvanların zarar vermemesi için etrafı tel çitle çevrilip koruma altına alındı. Bölgede geçen yıl sonbahar aylarında keşif yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Atila Zorlu, "O dönem çevre düzenlemesi için mevsim şartları uygun değildi. Buraya gelmek için 30- 40 kilometre yol katletmiştik. Yolu bile yoktu. Şimdi çeşitli düzenlemelerini yapıp, levhalarını diktik. Yabani hayvanlardan korumak adına, etrafını küçük de olsa peyzaj yaptık" dedi.

Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı
Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı
Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı
Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı
Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı
Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı
Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı
Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı
Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı
Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı
Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı
Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı
Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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Haber Yorumları (3)
ÜMİT DAĞAŞAN: Allah razı olsun bir bucaklı olarak duygulandım şehidin gerçek mezarı bucak hacısarılar şehitler mezarlığındadır. Ailesine tekrardan sabırlar diliyorum.
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MARDİNLİ: Allah senden razı olsun güzel insan, çok etkilendim. . mekanı cennet olsun.
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BURDURLU: Allah razı olsun sizden çok duygulandım
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