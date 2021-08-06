Son dakika haber: Şehit Okan Altıparmak Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı
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Son dakika haber: Şehit Okan Altıparmak Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı

Son dakika haber: Şehit Okan Altıparmak Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Seydişehir Taraşçı Mahallesindeki Şehit Okan Altıparmak Ortaokulu'nda Şehit Okan Altıparmak kütüphanesi açıldı.

Seydişehir Taraşçı Mahallesindeki Şehit Okan Altıparmak Ortaokulu'nda Şehit Okan Altıparmak kütüphanesi açıldı.

Şehit Kütüphaneleri Topluluğu Konya Koordinatörü Mustafa Horoz, kütüphanenin açılışında, Türkiye'de 250 kütüphane kurduklarını söyledi.

Bu oluşumda yer alarak kendi evlatlarımla birlikte diğer şehitlerin isimlerini gönüllülerde yaşattıkların aktaran Horoz, topluluğa destek verenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da şehitlerin adını yaşatmak için her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını belirterek, "Şehitlerimiz bizim için her zaman önemlidir. Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz çalışmanın bu anlamda çok anlamlı ve güzel olacağına inanıyorum. Kütüphanemizin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaymakam Aydın Erdoğan ise kütüphanenin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Şehidimizin adına açılan kütüphane, öğrencilerimizin vatan sevgisinin ne kadar önemli olduğunu anımsamalarına vesile olacaktır." dedi.

Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak Kütüphanesi'nin açılış törenine, şehidin ailesinin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar katıldı.???????

Son dakika haber: Şehit Okan Altıparmak Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı
Son dakika haber: Şehit Okan Altıparmak Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı
Son dakika haber: Şehit Okan Altıparmak Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı
Son dakika haber: Şehit Okan Altıparmak Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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