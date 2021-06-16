Son dakika haber | Şehit annesini dolandırmaya kalktı, torunu ve oğluna yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Şehit annesini dolandırmaya kalktı, torunu ve oğluna yakalandı

Son dakika haber | Şehit annesini dolandırmaya kalktı, torunu ve oğluna yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KÜTAHYA'da şehit annesi S.A.'yı (76) telefonla arayan dolandırıcı, FETÖ soruşturmasına adının karıştığını söyleyerek evde yapılacak arama öncesinde paraları ve altınları kendilerine teslim etmelerini istedi.

KÜTAHYA'da şehit annesi S.A.'yı (76) telefonla arayan dolandırıcı, FETÖ soruşturmasına adının karıştığını söyleyerek evde yapılacak arama öncesinde paraları ve altınları kendilerine teslim etmelerini istedi. S.A.'nın kapıya bıraktığı poşet içindeki 52 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını almaya gelen şüpheli Haydar H., şehit annesinin oğlu ve torunu tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Meydan Mahallesi'nde oturan ve 1988 yılında Erzincan'da teröristlerle girilen çatışmada oğlu şehit düşen S.A.'yı telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli Haydar H., adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyerek evde yapılacak arama öncesi tüm para ve altınlarını gelecek kişiye teslim etmesini istedi. Ziynet eşyalarından parmak izi alınması için poşetin siyah ve ıslak olmaması gerektiğini de ekleyen şüpheli Haydar H., "Hiçbir suç unsuruna rastlanmaması için para ve altınlarda hiç eksik olmaması gerekiyor. O yüzden bütün paranızın tutanağa eklenmesi gerekiyor. Bu para zaten size geri iade edilecek. O sizin helaliniz ve alın teriniz. Paranız ve altınınızdaki parmak izi alınacak" diyerek ikna etmeye çalıştı.

Konuşmanın ardından oğlu A.A. ve torunu O.A.'ya haber veren şehit annesi S.A., parayı ve altınları şüphelinin istediği gibi dairenin giriş kapısına bıraktı. Şüpheli Haydar H., içinde 52 bin lira değerinde altın ve para olan poşeti aldığı sırada şehidin kardeşi ve yeğeni tarafından yakalandı. Yaşanan arbedede şüpheli Haydar H. yaralanırken, apartmanın bodrum katına kaçtı.POLİSE KİMLİK SORUP ŞÜPHELİYİ TESLİM ETTİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine kimlik soran şehit annesi S.A.'nın oğlu A.A., kaçmaması için üzerine yattığı şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli Haydar H. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Son dakika haber | Şehit annesini dolandırmaya kalktı, torunu ve oğluna yakalandı
Son dakika haber | Şehit annesini dolandırmaya kalktı, torunu ve oğluna yakalandı
Son dakika haber | Şehit annesini dolandırmaya kalktı, torunu ve oğluna yakalandı
Son dakika haber | Şehit annesini dolandırmaya kalktı, torunu ve oğluna yakalandı
Son dakika haber | Şehit annesini dolandırmaya kalktı, torunu ve oğluna yakalandı
Son dakika haber | Şehit annesini dolandırmaya kalktı, torunu ve oğluna yakalandı
Son dakika haber | Şehit annesini dolandırmaya kalktı, torunu ve oğluna yakalandı
Son dakika haber | Şehit annesini dolandırmaya kalktı, torunu ve oğluna yakalandı
Son dakika haber | Şehit annesini dolandırmaya kalktı, torunu ve oğluna yakalandı
Son dakika haber | Şehit annesini dolandırmaya kalktı, torunu ve oğluna yakalandı
Son dakika haber | Şehit annesini dolandırmaya kalktı, torunu ve oğluna yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

Talha Uğurluel'e 'FETÖ üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
Talha Uğurluel'e "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
32 ilde dev FETÖ operasyonu! 57 polis gözaltına alındı
32 ilde dev FETÖ operasyonu! 57 polis gözaltına alındı
Erdoğan: 'PKK/PYD'den DEAŞ ve FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz.'
Erdoğan: "PKK/PYD'den DEAŞ ve FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Boris Johnson Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Enis Arıkan Burcu Biricik
Spor Yiğit Şardan Sergen Yalçın Roland Garros Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Şehit annesini dolandırmaya kalktı, torunu ve oğluna yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 15:34:19. #1.16#

title