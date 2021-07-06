Son dakika haber... Saz ve söz sanatçısı Şemsi Yastıman'ın cenazesi memleketi Kırşehir'e nakledilecek
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Son dakika haber... Saz ve söz sanatçısı Şemsi Yastıman'ın cenazesi memleketi Kırşehir'e nakledilecek

Son dakika haber... Saz ve söz sanatçısı Şemsi Yastıman'ın cenazesi memleketi Kırşehir'e nakledilecek
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika gelişmesine göre Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Türk Halk Müziğinde derleyici kimliği ile öne çıkan saz ve söz sanatçısı Şemsi Yastıman'ın cenazesinin Çanakkale'den Kırşehir'e nakledileceğini bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Türk Halk Müziğinde derleyici kimliği ile öne çıkan saz ve söz sanatçısı Şemsi Yastıman'ın cenazesinin Çanakkale'den Kırşehir'e nakledileceğini bildirdi.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul'da 10 Temmuz 1994'te 71 yaşında yaşamını yitiren Şemsi Yastıman'ın, o dönem Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde toprağa verildiğini aktardı.

Ailesinin olurunu alarak Lapseki Kaymakamlığı ve Adatepe köyü muhtarlığı ile yaptıkları girişim sonucu sanatçının cenazesinin Kırşehir'e nakledileceğini belirten Ekicioğlu, cenazenin, 9 Temmuz Cuma günü düzenlenecek anma etkinliği kapsamında Kırşehir İmaret Mezarlığı'ndaki Şeyh Süleyman Türkmani Türbesi yanına defnedileceğini, bir büyük özlemin daha sona ereceğini vurguladı.

Yastıman için cuma günü İmaret Camisi'nde mevlit okutulacağını, aynı gün Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki Kırşehir Evi'nde anma programı düzenleyeceklerini ifade eden Ekicioğlu, programda sanatçının oğlu Sinan Yastıman'ın da konuşma yapacağını kaydetti.

Şemsi Yastıman

Asıl adı Mehmet Galip Şemsettin olan saz ve söz sanatçısı Şemsi Yastıman, Türk Halk Müziği'ne kaynak kişi ve derleyici kimliği ile katkı yaptı. Bir süre İzmir'de ve İstanbul'da yaşayan Yastıman, halk müziği geleneğinin çalıp söyleme tarzını benimsemiş bir halk sanatkarı olarak adından söz ettirdi.

Memleketi Kırşehir'in müzik potansiyelinin geniş kitlelere tanıtılmasına önayak olan Yastıman, sanatçı kişiliği yanında, kendi adını taşıyan dükkanında saz dersleri vererek pek çok sanatçı yetiştirdi. Birçok plağı bulunan Yastıman, çokça radyo programına davet edildi.

Yastıman, Kırşehir'e özlemini dile getirdiği "Memleket Hasreti" ve "Uzaylılar Hoşgeldiniz" türküleriyle biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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