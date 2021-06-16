Son dakika haber! Saruhanlı'da trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi altına alındı
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Son dakika haber! Saruhanlı'da trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi altına alındı

Son dakika haber! Saruhanlı'da trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hacırahmanlı Mahallesi Akhisar-Saruhanlı kara yolunda İ.Ö'nün (27) kullandığı otomobil, Saruhanlı istikametinde seyir halindeyken tali yoldan anayola çıkan N.D (49) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan İ.Ö, ilk olarak Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne ardından da Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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