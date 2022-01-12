SARIYER'DE MOTOSİKLET ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'DE 3 şüpheli, yüzlerini kapatarak motosiklet çaldı. Hırsızlık yaptıkları tespit edilen 1'i çocuk 5 kişi gözaltına alınırken, 3 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Hırsızlık anları kameralara da yansıdı.

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde 3 şüpheli motosikletle bir sokağa geldi. Şüpheliler, sokak üzerinde park halinde bulunan motosikleti çaldı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, yüzlerini maske ile kapatan hırsızlardan birinin aksayarak yürümesinden yola çıkarak kimliğini tespit etti. Tespit edilen adrese baskın düzenleyen polis, çalıntı oldukları tespit edilen 3 adet motosiklet ele geçirdi. Yapılan baskında motosiklet hırsızlığı yaptıkları tespit edilen, Ümit K., S. S. Ç., E. B., M.A.A. ve Y.A. gözaltına alındı. S.S.Ç. Çocuk Şube Büro Amirliği'ne teslim edilirken diğer 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.