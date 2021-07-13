Son dakika haber | Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesinde görevli meslektaşı Doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter'in yargılandığı davada...
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Son dakika haber | Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesinde görevli meslektaşı Doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter'in yargılandığı davada...

Son dakika haber | Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesinde görevli meslektaşı Doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter'in yargılandığı davada...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesinde görevli meslektaşı Doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, zanlının 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesinde görevli meslektaşı Doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, zanlının 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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