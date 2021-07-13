Son dakika haber | Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesinde görevli meslektaşı Doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter'in yargılandığı davada...
Son dakika haberler: Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesinde görevli meslektaşı Doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, zanlının 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesinde görevli meslektaşı Doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yavuz Sümter'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, zanlının 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı