Son dakika haber | SARAYBOSNA - Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kovid-19 aşısı yardımında bulunmak için Bosna Hersek'e geldi
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Son dakika haber | SARAYBOSNA - Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kovid-19 aşısı yardımında bulunmak için Bosna Hersek'e geldi

02.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:50

Edinilen son dakika haberine göre Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Bosna Hersek'e aşı yardımında bulunmak üzere başkent Saraybosna'ya geldi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Bosna Hersek'e aşı yardımında bulunmak üzere başkent Saraybosna'ya geldi. Vucic, Uluslararası Saraybosna Havalimanında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik ve konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic karşıladı.

Son dakika haber | SARAYBOSNA - Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kovid-19 aşısı yardımında bulunmak için Bosna Hersek'e geldi
Son dakika haber | SARAYBOSNA - Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kovid-19 aşısı yardımında bulunmak için Bosna Hersek'e geldi
Son dakika haber | SARAYBOSNA - Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kovid-19 aşısı yardımında bulunmak için Bosna Hersek'e geldi
Son dakika haber | SARAYBOSNA - Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kovid-19 aşısı yardımında bulunmak için Bosna Hersek'e geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic

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