Son dakika haber: ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Özer: "Okullarımızda alarm vereceğimiz, yeni kararlar alacağımız herhangi bir sıkıntımız yok"
AA / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliğini ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
ŞANLIURFA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliğini ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.