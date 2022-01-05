Son dakika haber: ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Özer: "Okullarımızda alarm vereceğimiz, yeni kararlar alacağımız herhangi bir sıkıntımız yok" - Haberler
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Son dakika haber: ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Özer: "Okullarımızda alarm vereceğimiz, yeni kararlar alacağımız herhangi bir sıkıntımız yok"

AA / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliğini ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ŞANLIURFA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliğini ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Son dakika haber: ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullarımızda alarm vereceğimiz, yeni kararlar alacağımız herhangi bir sıkıntımız yok

Son dakika haber: ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullarımızda alarm vereceğimiz, yeni kararlar alacağımız herhangi bir sıkıntımız yok

Son dakika haber: ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullarımızda alarm vereceğimiz, yeni kararlar alacağımız herhangi bir sıkıntımız yok

Milli Eğitim Bakanı Özer: '(Omicron varyantı) Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir...

Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Omicron varyantı) Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir...

 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil

 Son dakika haberi: Karın ağrısıyla hastaneye gitti; hamile olduğu ortaya çıktı

Son dakika haberi: Karın ağrısıyla hastaneye gitti; hamile olduğu ortaya çıktı

AA / Ferhat Barulay - Son Dakika Haberleri

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