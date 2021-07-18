ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
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ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Polis memuru Özlem Korkmaz (31) idaresindeki 27 US 711 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.

Takla atarak tarlaya giren otomobilin sürücüsü Korkmaz ile araçta bulunan Hulusi Korkmaz (55), Gülümser Korkmaz (51), Ecem Liya Kurt (2) ve Mehmet Yekta Kurt (1) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Yekta Kurt ile Hulusi Korkmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan Gülümser Korkmaz ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine sevk edildi.

ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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