Kaza sonrası iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da, maddi hasarlı kaza sonrası iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrası iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. Karakol önünde yaşanan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, Açıksu Caddesi üzerinde çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıkması üzerine taraflar, şikayetçi olmak üzere Şehitlik Polis Merkezi'ne gitti.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Polis merkezi önünde her iki sürücü arasında uzlaşma sağlanmaması üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma tarafların yakınlarının da müdahale etmesiyle bir anda sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı.

7 KİŞİ YARALANDI, 5 GÖZALTI VAR

Polis merkezi önünde çıkan kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Polislerin müdahalesinin ardından taraflar güçlükle ayrıldı. Kavgada 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, 5 kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK