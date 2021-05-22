Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba 2 aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ferman B., Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı