Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı
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Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Haberler.com Özel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba 2 aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ferman B., Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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