Rusya'da 26 yaşlı kadını öldüren seri katil yakalandı

Rusya'da 2011 yılının başlarında cinayet işlemeye başlayan ve toplamda 26 yaşlı kadını öldüren seri katil ayakkabı izlerinden ve DNA örneklerinden tespit edildi. Gözaltına alınan seri katilin hakkındaki suçlamaları kabul ettiği aktarıldı. Öte yandan 'Volga Manyağı' olarak bilinen katilin çoğu cinayette kurbanlarını boğarak öldürdüğü belirtildi.

Rusya'daki Volga Nehri boyunca 12 farklı şehirde toplam 26 yaşlı kadını öldürdüğü iddia edilen ve 'Volga Manyağı' olarak bilinen seri katil yakalandı. Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Radik Tagirov'un Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da yakalandığı belirtilirken, sorguya alınan seri katilin tüm suçlamaları kabul ettiği aktarıldı.

KADINLARIN YAŞ ARALIĞI 75-90 ARASI

İçişleri Bakanlığı, dedektiflerin seri katili ayakkabı izlerinden ve DNA örneklerinden tespit ettiğini belirtti. Seri katilin cinayetlerin büyük çoğunluğunu 2011 ve 2012 yılları arasında işlediğini ifade eden Bakanlık, öldürülen 26 kadının yaşlarının 75 ile 90 aralığında olduğunu açıkladı.

KURBANLARINI BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Rus basınında yer alan haberlerde, seri katilin cinayetleri genelde para için işlediği iddia edilirken, işlenen neredeyse tüm cinayetlerde maktulleri boğarak öldürüldüğü yazıldı. Seri katilin, cinayetleri işlediği dairelere sosyal hizmetler personeli veya başka kamu kuruluşlarının çalışanı kılığında girdiği tespit edilirken, sorgusu devam eden seri katilin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK