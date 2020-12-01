Rusya'da 26 yaşlı kadını öldüren seri katil yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rusya'da 26 yaşlı kadını öldüren seri katil yakalandı

01.12.2020 23:31 | Son Güncelleme: 02.12.2020 08:55

Rusya'da 2011 yılının başlarında cinayet işlemeye başlayan ve toplamda 26 yaşlı kadını öldüren seri katil ayakkabı izlerinden ve DNA örneklerinden tespit edildi. Gözaltına alınan seri katilin hakkındaki suçlamaları kabul ettiği aktarıldı. Öte yandan 'Volga Manyağı' olarak bilinen katilin çoğu cinayette kurbanlarını boğarak öldürdüğü belirtildi.

Rusya'daki Volga Nehri boyunca 12 farklı şehirde toplam 26 yaşlı kadını öldürdüğü iddia edilen ve 'Volga Manyağı' olarak bilinen seri katil yakalandı. Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Radik Tagirov'un Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da yakalandığı belirtilirken, sorguya alınan seri katilin tüm suçlamaları kabul ettiği aktarıldı.

KADINLARIN YAŞ ARALIĞI 75-90 ARASI

İçişleri Bakanlığı, dedektiflerin seri katili ayakkabı izlerinden ve DNA örneklerinden tespit ettiğini belirtti. Seri katilin cinayetlerin büyük çoğunluğunu 2011 ve 2012 yılları arasında işlediğini ifade eden Bakanlık, öldürülen 26 kadının yaşlarının 75 ile 90 aralığında olduğunu açıkladı.

Rusya'da 26 yaşlı kadını öldüren seri katil yakalandı

KURBANLARINI BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Rus basınında yer alan haberlerde, seri katilin cinayetleri genelde para için işlediği iddia edilirken, işlenen neredeyse tüm cinayetlerde maktulleri boğarak öldürüldüğü yazıldı. Seri katilin, cinayetleri işlediği dairelere sosyal hizmetler personeli veya başka kamu kuruluşlarının çalışanı kılığında girdiği tespit edilirken, sorgusu devam eden seri katilin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Arınç'tan ilk açıklama! Geri adım atmıyor
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Arınç'tan ilk açıklama! Geri adım atmıyor
Süt banyosunun görüntüleri henüz zihinlerdeyken benzer bir skandal daha patlak verdi
Süt banyosunun görüntüleri henüz zihinlerdeyken benzer bir skandal daha patlak verdi
Rusya'da 26 yaşlı kadını öldüren seri katil yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Murat Kurum Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Beyonce Burcu Esmersoy İbrahim Büyükak İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fuat Çapa Fatih Terim Ersun Yanal Samet Aybaba
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'da 26 yaşlı kadını öldüren seri katil yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 08:54:57. #1.14#
title