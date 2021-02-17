Son dakika haber: Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen 24 kişiye, 97 bin lira para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen 24 kişiye, 97 bin lira para cezası

17.02.2021 22:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 22:07
Son dakika haber: Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen 24 kişiye, 97 bin lira para cezası

Gelen son dakika haberine göre KONYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız alkollü eğlence mekanında, aralarında kadınlarında olduğu 24 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal suçundan 97 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

KONYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız alkollü eğlence mekanında, aralarında kadınlarında olduğu 24 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal suçundan 97 bin 200 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi E.C. hakkında da 'mühür bozmak' ve Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatıldı. 

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde alkollü eğlence düzenlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan incelemede, iş yerinin ruhsatsız olduğu, canlı müzik eşliğinde alkol servisinin yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine iş yeri sahibi E.C. hakkında  'mühür bozmak' ve Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatıldı. İş yerindeki 24 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal suçundan 97 bin 200 lira idari para cezası düzenlendi. İş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.  


Son dakika haber: Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen 24 kişiye, 97 bin lira para cezası
Son dakika haber: Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen 24 kişiye, 97 bin lira para cezası
Son dakika haber: Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen 24 kişiye, 97 bin lira para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Osman Kavala Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Sibel Can Buse Varol Prens Harry
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Şehit Türk Lirası Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ruhsatsız eğlence merkezinde eğlenen 24 kişiye, 97 bin lira para cezası - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 22:13:38. #1.14#
title