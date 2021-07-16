Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şiddetli sağanak yağış sonrası sel sularına teslim olan Rize'nin Güneysu ilçesinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketi sonrası Halil Arıcı'yı arama çalışmaları Güneysu Deresi'nde devam ediyor.

Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu selde kayıp arama çalışmaları devam ediyor. Önceki gün şiddetli sağanak yağış nedeniyle Rize'nin Güneysu ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Halil Arıcı'yı arama çalışmaları Güneysu Deresi'nde devam ediyor.

BATUHAN DELİSAN DA ARANIYOR

Bir başka arama çalışması ise Muradiye ilçesinde devam ediyor. Selde yıkılan 3 katlı binada bulunan Hacere Mert ve eşi Nuri Cemal Mert hayatını kaybederken, yağmurdan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Delihasan'ı arama çalışmaları ise enkaz çevresinde ve yıkılan evin yanından geçen dere içerisinde AFAD ve JAK timleri tarafından sürdürülüyor.

HAYATINI KAYBEDENLER BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Çalışmaların dere boyunca devam edeceği belirtilirken, selde hayatını kaybeden Hacere Mert ve eşi Nuri Cemal Mert ise bugün Cuma Namazı sonrasında beldede kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlanacak. Öte yandan dün Batuhan Delihasan'ı arama çalışmalarında içinde bulunduğu aracın yıkıntılar altında bulunması ile büyük heyecan yaşanmış ancak araç içinde bedenine rastlanılamamıştı.

Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor
Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor
Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor
Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rize'de felaketi yaşayan vatandaşların selin ilk dakikalarında yaşadığı korku kameralara yansıdı
Rize'de felaketi yaşayan vatandaşların selin ilk dakikalarında yaşadığı korku kameralara yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emre Altuğ Tolga Akış Neslihan Atagül Aslıhan Karalar
Spor Ali Koç Mustafa Er Mesut Özil Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 11:51:22. #1.14#

title