Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor

Şiddetli sağanak yağış sonrası sel sularına teslim olan Rize'nin Güneysu ilçesinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketi sonrası Halil Arıcı'yı arama çalışmaları Güneysu Deresi'nde devam ediyor.

Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu selde kayıp arama çalışmaları devam ediyor. Önceki gün şiddetli sağanak yağış nedeniyle Rize'nin Güneysu ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Halil Arıcı'yı arama çalışmaları Güneysu Deresi'nde devam ediyor.

BATUHAN DELİSAN DA ARANIYOR



Bir başka arama çalışması ise Muradiye ilçesinde devam ediyor. Selde yıkılan 3 katlı binada bulunan Hacere Mert ve eşi Nuri Cemal Mert hayatını kaybederken, yağmurdan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Delihasan'ı arama çalışmaları ise enkaz çevresinde ve yıkılan evin yanından geçen dere içerisinde AFAD ve JAK timleri tarafından sürdürülüyor.

HAYATINI KAYBEDENLER BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Çalışmaların dere boyunca devam edeceği belirtilirken, selde hayatını kaybeden Hacere Mert ve eşi Nuri Cemal Mert ise bugün Cuma Namazı sonrasında beldede kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlanacak. Öte yandan dün Batuhan Delihasan'ı arama çalışmalarında içinde bulunduğu aracın yıkıntılar altında bulunması ile büyük heyecan yaşanmış ancak araç içinde bedenine rastlanılamamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı