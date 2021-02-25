Son dakika haber: Putin, askerlerce istifası istenen Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
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Son dakika haber: Putin, askerlerce istifası istenen Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

25.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:40
Son dakika haber: Putin, askerlerce istifası istenen Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Son dakika gündem haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Paşinyan'ın Ermenistan'daki durumu müzakere ettiği belirtilerek, "Putin, yasalar çerçevesinde durumun çözülmesi için Ermenistan'da sükunetin ve düzenin korunmasından yana olduğunu vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Putin, tarafları itidale çağırdı.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey askerler, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen bir bildiri yayımlamış, Paşinyan ise bu adımı "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırmıştı. Muhalefet de Genelkurmay Başkanının çağrısına destek vermek için Erivan sokaklarında protestoya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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