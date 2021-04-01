Son dakika haber! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ölümünün 1. yıl dönümünde anıldı
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Son dakika haber! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ölümünün 1. yıl dönümünde anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ölümünün 1. yıl dönümünde anıldı Korona virüs salgınında hayatını kaybeden ilk hekim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ölümünün 1. yıl dönümünde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde anıldı.

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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ölümünün 1. yıl dönümünde anıldı

İSTANBUL - Korona virüs salgınında hayatını kaybeden ilk hekim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ölümünün 1. yıl dönümünde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde anıldı.

Son dakika haber! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ölümünün 1. yıl dönümünde anıldı
Son dakika haber! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ölümünün 1. yıl dönümünde anıldı
Son dakika haber! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ölümünün 1. yıl dönümünde anıldı
Son dakika haber! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ölümünün 1. yıl dönümünde anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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