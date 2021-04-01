Son dakika haber! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ölümünün 1. yıl dönümünde anıldı
Son dakika haberleri... Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ölümünün 1. yıl dönümünde anıldı Korona virüs salgınında hayatını kaybeden ilk hekim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ölümünün 1. yıl dönümünde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde anıldı.
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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ölümünün 1. yıl dönümünde anıldı
İSTANBUL - Korona virüs salgınında hayatını kaybeden ilk hekim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ölümünün 1. yıl dönümünde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde anıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı