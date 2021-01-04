Portekiz'de koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı öldü

Portekiz'de Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını olan 41 yaşındaki hemşire Sonia Acevedo, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Acevedo'nun daha önce belirgin bir hastalığı ya da alerjik bir geçmişi olmadığı ifade edildi.

Koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, 27 Aralık'ta Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde Kovid-19'a karşı aşılamalar başlamıştı. Portekiz'de 30 Aralık 2020'de Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını olan Portekiz Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümü'nde (OPI) çalışan 41 yaşındaki Sonia Acevedo, 2 gün sonra hayatını kaybetti.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Yetkililer, Acevedo'nun ani ölümünün arkasında aşının olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını ve olayın derinlemesine araştırıldığını belirtti. Yetkililer, Acevedo'nun kesin ölüm nedeni için otopsi raporunun beklendiğini açıkladı.

Sonia Acevedo

"BELİRGİN BİR HASTALIĞI YOKTU"

OPI tarafından yapılan açıklamada, Acevedo'nun aşı olduktan sonra herhangi bir olumsuz reaksiyon göstermediği, daha önce belirgin bir hastalığı ya da alerjik bir geçmişi olmadığı ifade edildi.

"KIZIMA NE OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYORUM"

Acevedo'nun babası Abilio Acevedo ise Portekiz basınına yaptığı açıklamada, "O iyiydi. Hiçbir sağlık sorunu yoktu. Kovid-19 aşısını yaptırdı fakat hiçbir semptom göstermedi. Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece yanıtları istiyoruz. Kızımın ölümüne neyin yol açtığını bilmek istiyorum" dedi.

Portekiz medyasında yer alan haberlerde, Acevedo'nun OPI'de aşılanan 538 sağlık çalışanından birisi olduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı