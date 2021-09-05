Son dakika haberleri... Polisten kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu, hastanede gözaltına alındı: 2 yaralı
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Son dakika haberleri... Polisten kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu, hastanede gözaltına alındı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Polisten kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu, hastanede gözaltına alındı: 2 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan alkollü otomobil sürücüsü, başka bir otomobile çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Polisten kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu, hastanede gözaltına alındı: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan alkollü otomobil sürücüsü, başka bir otomobile çarptı, kazada 2 kişi yaralandı. Bu sefer de kaza yerinden yaralı şekilde yaya olarak kaçan sürücü taksiyle geldiği hastanede tedavisinin ardından gözaltına alındı. Alkollü sürücüye 4 bin 665 lira ceza kesilirken, ehliyetine el konuldu.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Cuma mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde, 16 BF 580 plakalı otomobili durduran ekipler sürücü Osman G.'ye (25) alkol testi yaptı. 1.30 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Osman G. otomobile binerek kaçtı. Polis ekiplerinin üzerine otomobili sürerek uzaklaşan sürücü, Osmaniye mahallesi İstiklal caddesine geldiğinde Şevket B. (35) yönetimindeki 16 AKM 179 plakalı otomobile çarptı. Kazada Osman G. ile Şevket B.'nin yanındaki arkadaşı Ali M. (35) yaralandı. Polislere yakalanmak istemeyen alkollü sürücü bu sefer de yaralı şekilde yaya olarak kaçtı. Ali M., kaza yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TAKSİYLE HASTANEYE GELDİ

Kaza yerinden kaçan Osman G., taksiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne gelmesinin ardından tedavi altına alındı. Tedavi sonrası gözaltına alınan sürücünün 6 ay ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira, dur ihtarına uymamaktan 314 lira, kırmızı ışık ihlalinden 314 lira ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 lira cezai işlem uygulandı.

Son dakika haberleri... Polisten kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu, hastanede gözaltına alındı: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Polisten kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu, hastanede gözaltına alındı: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Polisten kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu, hastanede gözaltına alındı: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Polisten kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu, hastanede gözaltına alındı: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Polisten kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu, hastanede gözaltına alındı: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Polisten kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu, hastanede gözaltına alındı: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Polisten kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu, hastanede gözaltına alındı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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