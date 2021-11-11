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Son dakika haber: Polisler camı kırıp genç kadını ipten aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Polisler camı kırıp genç kadını ipten aldı Kahraman polisler genç kadını son anda kurtardı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekipleri, kapıyı üzerine kilitleyip kendini tavana asan kadını, camı kırıp son anda ipten aldı.

ŞANLIURFA (İHA) - Polisler camı kırıp genç kadını ipten aldı

Kahraman polisler genç kadını son anda kurtardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekipleri, kapıyı üzerine kilitleyip kendini tavana asan kadını, camı kırıp son anda ipten aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 31 yaşındaki Özlem Y., odaya girip kapıyı üzerine kilitledi. Kadının kapısının kilitli olduğunu fark eden ailesi, durumdan şüphelenip polise haber verdi. Olay yerine giden Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, pencereden odanın içerisine baktı. Genç kadının boynuna ip geçirip intihar ettiğini gören polisler camı kırıp içeri girdi. Polis memurlarından biri genç kadının ayaklarından tutup havaya kaldırırken bir başka polis ise ipi kesti. Son anda kurtarılan genç kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Polisler camı kırıp genç kadını ipten aldı

Son dakika haber: Polisler camı kırıp genç kadını ipten aldı

Son dakika haber: Polisler camı kırıp genç kadını ipten aldı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Son Dakika Haberleri
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 Polisler camı kırıp genç kadını son anda ipten aldı

Polisler camı kırıp genç kadını son anda ipten aldı
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