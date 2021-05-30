POLİS, İFADEYE GELEN AYAĞINDAN RAHATSIZ OTEL ÇALIŞANINI KUCAĞINDA TAŞIDI
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POLİS, İFADEYE GELEN AYAĞINDAN RAHATSIZ OTEL ÇALIŞANINI KUCAĞINDA TAŞIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde iş kazası geçiren otel personeli Satuğ Buğra Dinç, tedavisi sonrası ifade için polis merkezine götürüldü.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde iş kazası geçiren otel personeli Satuğ Buğra Dinç, tedavisi sonrası ifade için polis merkezine götürüldü. Yürümekte zorluk çeken Dinç'i kendisine eşlik eden yunus polisi kucağına alıp taşıdı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kemer'de 15 Mayıs'ta saat 10.00 sıralarında Satuk Buğra Dinç, bellboy olarak çalıştığı 5 yıldızlı otelde müşterilerin eşyalarını taşırken merdivende ayağını burktu. Satuk Buğra Dinç, ilçe merkezinde bulunan özel bir hastanede tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan Dinç, olayın iş kazası olması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları tarafından hastaneden alınarak ifadesi için Merkez Mahallesi'ndeki polis merkezine getirildi.

Otoparkta araçtan inen Satun Buğra Dinç'e görevli yunus polisi eşlik etti. Bir süre yürümeye çalışan Satuk Buğra Dinç'in ayağının üzerine basamadığını ve zorlandığını gören polis kendisini taşıyabileceğini söyledi. Dinç bu isteği geri çevirdi ancak acı çektiğini gören ve bu duruma dayanamayan polis memuru, onu kucaklayarak polis merkezine kadar taşıdı. Olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

POLİS, İFADEYE GELEN AYAĞINDAN RAHATSIZ OTEL ÇALIŞANINI KUCAĞINDA TAŞIDI
POLİS, İFADEYE GELEN AYAĞINDAN RAHATSIZ OTEL ÇALIŞANINI KUCAĞINDA TAŞIDI
POLİS, İFADEYE GELEN AYAĞINDAN RAHATSIZ OTEL ÇALIŞANINI KUCAĞINDA TAŞIDI
POLİS, İFADEYE GELEN AYAĞINDAN RAHATSIZ OTEL ÇALIŞANINI KUCAĞINDA TAŞIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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POLİS, İFADEYE GELEN AYAĞINDAN RAHATSIZ OTEL ÇALIŞANINI KUCAĞINDA TAŞIDI - Haberler
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