Son dakika haber! Polis ekipleri sürücülere şeker ikram etti
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Son dakika haber! Polis ekipleri sürücülere şeker ikram etti

Son dakika haber! Polis ekipleri sürücülere şeker ikram etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nda kısıtlamadan muaf olan sürücülere ve yolculara şeker ve tatlı ikramında bulundu.

Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nda kısıtlamadan muaf olan sürücülere ve yolculara şeker ve tatlı ikramında bulundu.

Kastamonu'da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle şehrin farklı noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücüler ile yolculara, polis ekipleri tarafından şeker ve tatlı ikramında bulunuldu. Daday ilçesinde de Ramazan Bayramı'nda polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Güneş altında kontrol noktalarında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Daday'da ilçe merkezinde güvenlik amacıyla kurulan kontrol noktalarında ehliyet ve ruhsat kontrolünün ardından izin belgesi sorgulaması yaptı. Daha sonra şoför ve yolcuların bayramlarını kutlayan görevli polisler, kolonya ve şeker ikramında bulundu. Durdurulan araç içerisindeki yolcu ve şoförler de polislerin bayramını kutlarken, bazı yolcular da polislere hayır duasında bulundu. - KASTAMONU

Son dakika haber! Polis ekipleri sürücülere şeker ikram etti
Son dakika haber! Polis ekipleri sürücülere şeker ikram etti
Son dakika haber! Polis ekipleri sürücülere şeker ikram etti
Son dakika haber! Polis ekipleri sürücülere şeker ikram etti
Son dakika haber! Polis ekipleri sürücülere şeker ikram etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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