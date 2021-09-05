Son dakika haber! Polis çiftine görkemli düğün
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Son dakika haber! Polis çiftine görkemli düğün

Son dakika haber! Polis çiftine görkemli düğün
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber: HAKKARİ (İHA) – Hakkari Emniyet Müdürlüğünde ayrı şubelerde görevli polis memurları Dilek Aktaş ile Muhammet Günaydın Trabzon'da dünya evine girdi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Emniyet Müdürlüğünde ayrı şubelerde görevli polis memurları Dilek Aktaş ile Muhammet Günaydın Trabzon'da dünya evine girdi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Dilek Aktaş, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Muhammet Günaydın ile dünya evine girdi. Trabzon'un Akcaabat ilçesinde yapılan düğün törenine, iki dönem Bakanlık yapmış, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi Faruk Nafız Özak, Akcaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları katıldı. Hakkari Özel Hareket Şube Müdürü Şaban Bayar'da hediyeleri ile birlikte Dilek ve Muhammet çiftine ömür boyu mutluluklar dileyerek hediyeleri ile birlikte tebriklerini iletti. - HAKKARİ

Son dakika haber! Polis çiftine görkemli düğün
Son dakika haber! Polis çiftine görkemli düğün
Son dakika haber! Polis çiftine görkemli düğün

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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