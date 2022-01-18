Son dakika haber | Parktaki kavgada Mehmet'i tüfekle öldüren sanıklar, tahliye istedi

Edinilen son dakika gelişmesine göre KONYA'da Mehmet Demirtaş'ın (18), parkta çıkan kavgada tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili açılan davada tutuklu yargılanan 3 sanık, tahliyelerini istedi.

KONYA (DHA) - KONYA'da Mehmet Demirtaş'ın (18), parkta çıkan kavgada tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili açılan davada tutuklu yargılanan 3 sanık, tahliyelerini istedi.

Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi'nde oturan, sanayide bir firmada çalışan Ramazan Şaplak (20), 25 Ekim 2020 günü kız arkadaşıyla parkta bilinmeyen nedenle tartıştı. Durumu fark eden Mehmet Demirtaş ve yanındaki arkadaşları Ramazan Şaplak'a tepki gösterdi. Şaplak, kız arkadaşını yanından uzaklaştırdıktan sonra Mehmet Demirtaş ve arkadaşlarının yanına geldi. Çıkan kavgada Mehmet Demirtaş ve arkadaşları, Ramazan Şaplak'ı dövüp, bölgeden ayrıldı.

Tüfeği kullandığı öne sürülen Ramazan Şaplak da, "Tanık ifadelerini kabul etmiyorum. Kız arkadaşımın dinlenmesi mahkemenizin takdirinde. Tahliyemi talep ediyorum" ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.