Son dakika haber! Pandemi sürecinde robotik cerrahi ile mesane kanserinden kurtuldu Gelen son dakika haberine göre Erzurum'da yaşayan emekli terzi 59 yaşındaki Mehmet Aslan, pandemi sürecinde robotik cerrahi ile mesane kanserinden kurtulduAslan, covid 19 pandemisi döneminde idrarda kanama şikayetiyle doktora başvurdu ve mesane kanseri olduğunu öğrendi.

Erzurum'da yaşayan emekli terzi 59 yaşındaki Mehmet Aslan, pandemi sürecinde robotik cerrahi ile mesane kanserinden kurtuldu

Aslan, covid 19 pandemisi döneminde idrarda kanama şikayetiyle doktora başvurdu ve mesane kanseri olduğunu öğrendi. En uygun tedavi seçeneği için araştırma yapan Aslan, ameliyatın robotik cerrahi ile yapılabildiğini öğrendi ve daha önce Memorial Ankara Hastanesi Robotik Cerrahi Merkezi'nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca tarafından ameliyat edilen hastalarla görüşüp memnuniyetlerine şahit oldu. Ankara'ya giderek gerekli tetkikleri yaptıran Aslan'ın Prof. Dr. Atmaca ve ekibi tarafından mesanesi alındı, yerine bağırsaktan yeni mesane yapıldı.

Operasyonun ardından kısa sürede sağlığına kavuşan Mehmet Aslan, "Bu zorlu hastalıktan Hocamızın sayesinde ağrı sızı olmadan kurtuldum, şimdi kendimi kuş gibi hafif hissediyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca da, "Korona virüs sebebiyle birçok hasta, sağlık kontrollerini ve ameliyatlarını erteledi. Ancak kurum olarak covid 19'a karşı gereken tüm önlemleri alıyoruz ve hastalarımız da bu konforu daha ilk karşılanmalarından taburculuk süreçlerine kadar her an en iyi şekilde yaşıyor. Onların sağlıklarını ihmal etmemeleri bizim için çok önemli" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA