Son dakika haber! Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız özel okulların durumunu değerlendirdi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında özel eğitim kurumlarıyla ilgili sahayı iyi dinlediklerini belirterek, "Sektörümüz bir eğitim mücadelesi veriyor. Bu işin bir de ekonomik yönü var. Kurumların da belli bir dayanma gücü var. Bakanımızın liderliğinde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO Eğitim Sektörü İstişare Toplantısı'nda eğitim sektörü temsilcileriyle çevrim içi yapılan toplantıda buluştu.

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen Yıldız, özel eğitim kurumlarının Kovid-19 salgını sürecinde yaşadıkları sorunların çözülmesi için yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Yıldız, özel eğitim kurumlarıyla ilgili sahayı iyi dinlediklerini kaydederek, "Pandemi döneminde hiçbir ayrım gözetmeksizin resmi ve özel eğitim kurumların faaliyetlerinin devam etmesi için mesai harcadık. Bakanlık nezdinde sektörümüzü temsil ediyor ve özel sektörün düşüncelerini taleplerini, iletme noktasında bir görevim var. Bu açıdan bunu yapma gayreti içerisindeyiz. Sektörümüz bir eğitim mücadelesi veriyor. Bu işin bir de ekonomik yönü var. Kurumların da belli bir dayanma gücü var. Bakanımızın liderliğinde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Öğrencilerin öğrenme kayıpları ile ilgili bakanlık olarak bir akademik çalışma yürütülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız bu konuda müfredatların içerikleri boyutunda en ince ayrıntısına kadar bir çalışma yaptı. Bu nasıl telafi edebilir, yani öğrenme kayıplarımızın hangi oranda hangi düzeyde ama bunun telafisi için nasıl bir çalışma gerekiyor? Bu konuda akademik bir çalışma yapılıyor." ifadesini kullandı.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO Eğitim Konseyi Başkanı Gıyasettin Bingöl, 59. Meslek Komitesi Başkanı İsmail Güler ve eğitim-öğretim hizmetleri ile kurs sektörlerinde faaliyet gösteren üyeler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir