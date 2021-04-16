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Son dakika haberleri... OYUNCU İBRAHİM ÇELİKKOL YAPIM ŞİRKETİNE İKİNCİ KEZ ALACAK DAVASI AÇTI

Son dakika haberleri... OYUNCU İBRAHİM ÇELİKKOL YAPIM ŞİRKETİNE İKİNCİ KEZ ALACAK DAVASI AÇTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre OYUNCU İbrahim Çelikkol, "Kördüğüm" dizisinin yurt dışı satışlarından gereken payı alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'ne ikinci kez alacak davası açtı.

OYUNCU İbrahim Çelikkol, "Kördüğüm" dizisinin yurt dışı satışlarından gereken payı alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'ne ikinci kez alacak davası açtı. Çelikkol daha önce Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'ne açtığı alacak ve tazminat davasından 167 bin lira kazanmıştı.

İbrahim Çelikkol'un avukatı, şirketin "Kördüğüm" dizisinin yurt dışı satışlarından daha fazla gelir elde ettiği ve sanatçıdan bu gelirin gizlendiği iddiasıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak alacak davası açtı. İbrahim Çelikkol'un avukatının sunduğu şikayet dilekçesinde "Müvekkilim başrolünde oynadığı ve yurt dışınada satılan "Kördüğüm" adlı diziden alması gereken gelir payını tam olarak alamamıştır. Davalı şirket daha öncesinde de müvekkilime defalarca kez ödeme yapılacağına dair söz vermesine rağmen gereken tarihte ödemelerini yapmamıştır. Davalı ödeme yapmadığı gibi, ödemesi gereken tutar satışlar devam ettikçe artmaktadır. Davalı Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'nden alınacak hak edilen ücretin mahkeme tarafından belirlenmesini talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?İbrahim Çelikkol "Kördüğüm" isimli dizinin yurt dışı gelirinden pay alamadığını iddia ederek Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'ne 139 bin 541 liralık alacak ile 27 bin 908 lira icra inkar tazminatı davası açmıştı. Çelikkol bu davadan 167 bin lira kazanmıştı. Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi dört yıl önce iflas başvurusunda bulunmuş ve geçtiğimiz yıl bu isteği mahkeme tarafından reddedilmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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