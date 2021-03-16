Son dakika haber | Otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

16.03.2021 19:00 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:06
Son dakika haber | Otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Son dakika haberi: Sakarya'nın Sapanca ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken olay sonrası araçta sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Sapanca ilçesi Akçay Mahallesi'nde bulunan spor kompleksi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçay istikametine ilerlemekte olan E.S. idaresindeki 54 BT 271 plakalı pikap ile karşı istikametten gelen B.M. idaresindeki 15 PV 668 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobilde yolcu olarak bulunan T.A. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı T.A. sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, meydana gelen kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; normal şeridinde gitmekte olan pikaba, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen aracın çarpma anı yer alıyor. - SAKARYA

Son dakika haber | Otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haber | Otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haber | Otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haber | Otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 19:07:11. #1.16#
title