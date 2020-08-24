Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı
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Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı

Bursa Orhangazi yakınlarında bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde bulunan iki kız kardeşi ölüm ayırdı. Sürücü olan abla hayatını kaybederken, yanında bulunan kız kardeşi ise yaralı olarak kurtarıldı.

24.08.2020 08:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 08:44

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi yakınlarında kavşakta meydana gelen trafik kazasında kadın sürücünün kullandığı otomobil büyük bir hızla bariyerlere çarptı. İki kız kardeşin bulunduğu otomobilin kadın sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan kız kardeşi ise yaralı olarak kurtuldu.

BARİYERLERE ÇARPTI

Kaza sabaha karşı saat 03: 30'da Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Karsak Gişeleri girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bursa istikametinden, İstanbul istikametine doğru gitmekte olan Meltem Duygulu (24) idaresindeki 34 CYL 435 plakalı otomobil Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Karsak Kavşağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle şeritten çıkarak bariyerlere çarptı.

Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı

OK GİBİ SAPLANDI

Çarpmanın şiddeti ile bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde bulunan otomobili gören diğer sürücüler durumu 112 Sağlık Ekipleri ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin sürücüsü Meltem Duygulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan sürücünün kız kardeşi olduğu belirlenen Damla Duygulu (20) ise yaralı olarak araçtan çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

CANSIZ BEDEN 2 SAATTE ÇIKARILDI

Kazada feci şekilde can veren otomobil sürücüsü Meltem Duygulu'nun cesedi, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Meltem Duygulu'nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan Damla Duygulu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Savcılık ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
BU BİLİNÇLE OLMAZ: hız rakı gibidir; kötülüklerin anasıdır. kızlarınızın altına veriyosunuz sıfır arabayı, son ses müzikle yola dikkat etmeden basıp gidiyorlar. defalarca şahit oldum; yazıktır bu canlara
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VATANDAS: Allah Rahmet Eylesin..Yahu su aptalca bariyerlere bir standart getirin ulan artik..Hic mi yurtdisina gidip gelmiyorsunuz olmayan devletin yetkilileri, hepiniz mi oturdugunuz yerden ahkam kesip is yapiyor gibi gorunuyorsunuz pislik herifler
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BARİYER: Şu bariyer saplanmalarına bir çare bulmaları gerekiyor. Önüne su dolu bidonlar koyulabilir.
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