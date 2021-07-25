Son dakika haber! Ordu'da silahlı çatışma : 2 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haber! Ordu'da silahlı çatışma : 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber! Ordu'da silahlı çatışma : 2 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Ordu'nun Akkuş ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Kargı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, bir tarafın silahla ateş etmesi sonucu Şahin Duman ile Ömer Duman hayatını kaybederken, Şakir, Sezer ve Emirhan Duman ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ile Tokat Erbaa ve çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına alırken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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