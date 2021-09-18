Son dakika haber! Ordu'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber! Ordu'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

AA / Sefa Eyi - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Ordu'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Ordu'nun Fatsa ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Ilıca Mahallesi'nde Engin Tıkır ve B.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu B.K, Tıkır'ı bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Tıkır, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

B.K'nin gözaltına aldığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA / Sefa Eyi - Son Dakika Haberleri
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