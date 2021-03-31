Son dakika haber | Önce kuryenin motosikletini gasp ettiler, ardından elektronik mağazasını soydular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Önce kuryenin motosikletini gasp ettiler, ardından elektronik mağazasını soydular

İhlas Haber Ajansı / SERDAR ŞAHİN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Önce kuryenin motosikletini gasp ettiler, ardından elektronik mağazasını soydular Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmana yemek siparişini teslim eden kuryenin motosikletini gasp eden ardından da elektronik eşya satışı yapan bir mağazayı soyan iki şüpheli, polis ekiplerinin yüzlerce...

Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi
Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi
Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi
Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi

Önce kuryenin motosikletini gasp ettiler, ardından elektronik mağazasını soydular

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmana yemek siparişini teslim eden kuryenin motosikletini gasp eden ardından da elektronik eşya satışı yapan bir mağazayı soyan iki şüpheli, polis ekiplerinin yüzlerce saatlik güvenlik kamerasını görüntüsünü izlemesi ile yakalandı.

Çorlu'da bir restoranda kurye olarak çalışan V.Ç. adlı kişinin sipariş tesliminin ardından önünü kesen iki kişi bıçakla tehdit ettikleri kuryenin cüzdanını ve motosikletinin anahtarını alarak kayıplara karıştı.

Kuryenin durumu bildirmesi ile harekete geçen polis aynı gece ilçede faaliyet gösteren bir elektronik eşya mağazasından yaklaşık 70 bin liralık malzeme çalındığı ihbarını aldı. Hırsızlığın motosikletle gelen iki kişi tarafından yapıldığını tespit eden polis ekipleri restoran kuryesini gasp eden şüpheliler ile hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin aynı kişiler olduklarını belirledi.

İki ayrı mahalledeki 50'den fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin cezaevinden yeni tahliye edilen E.E. ile O.S. olduğunu tespit etti.

Şahısların adresini tespit eden polis evlere eş zamanlı olarak baskınlar düzenledi.

Baskınlarda çalınan elektronik cihazların bir kısmı, gasp edilen motosiklete ait ruhsat, kuryenin cüzdanı ve ehliyeti ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden E.E.'nin 26, O.S.'nin de 29 ayrı suç kaydı bulunduğu kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen iki şüpheli yeniden demir parmaklıklar ardına konuldu.

Son dakika haber | Önce kuryenin motosikletini gasp ettiler, ardından elektronik mağazasını soydular
Son dakika haber | Önce kuryenin motosikletini gasp ettiler, ardından elektronik mağazasını soydular
Son dakika haber | Önce kuryenin motosikletini gasp ettiler, ardından elektronik mağazasını soydular
Son dakika haber | Önce kuryenin motosikletini gasp ettiler, ardından elektronik mağazasını soydular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR ŞAHİN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Özlem Zengin Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz
Magazin Alişan Esra Erol Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Ersun Yanal İsmail Kartal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Önce kuryenin motosikletini gasp ettiler, ardından elektronik mağazasını soydular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 00:15:43. #1.14#
title