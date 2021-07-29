Son dakika haber: Ölümlü kazaya karışan Gürcistan uyruklu tır sürücüsü adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Ölümlü kazaya karışan Gürcistan uyruklu tır sürücüsü adliyeye sevk edildi

Son dakika haber: Ölümlü kazaya karışan Gürcistan uyruklu tır sürücüsü adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Samsun'da sepetli motosikletin sürücüsüne çarparak ölümüne sebep olan Gürcistan uyruklu tır sürücüsü, adliyeye sevk edildi.

Samsun'da sepetli motosikletin sürücüsüne çarparak ölümüne sebep olan Gürcistan uyruklu tır sürücüsü, adliyeye sevk edildi.

Kaza, Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 8. kilometresi Sarıışık mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Jumberk Shavadze idaresindeki MZ 444 DI çekici ve GG 809 P dorse plakalı tır, Samsun'dan Kavak istikametine seyir halindeyken Sarıışık Kavşağı'na geldiğinde yolun sağındaki tali yoldan ana yola çıkış yapmakta olan 73 yaşındaki Ahmet Kılınç'ın kullandığı 55 DD 144 plakalı sepetli motosiklete çarptı. Çarpma sonucu savrulan sepetli motosikletin sürücüsü Ahmet Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan çıkarak çam ağacına çarpan tır ise refüje çıkıp makaslama yaptı. Kazada ölen motosiklet sürücüsü Ahmet Kılınç'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Jumberk Shavadze bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: Öldüresiye darp edilip hakkında dava açılan yaşlı adamın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi: Öldüresiye darp edilip hakkında dava açılan yaşlı adamın görüntüleri ortaya çıktı
Kız arkadaşından ayrılıp ehliyetine de el konulan 20 yaşındaki genç kendini astı
Kız arkadaşından ayrılıp ehliyetine de el konulan 20 yaşındaki genç kendini astı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Prens Harry Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Diego Mesut Özil Hakan Reçber Roger Schmidt Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Ölümlü kazaya karışan Gürcistan uyruklu tır sürücüsü adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:14:03. #1.14#

title