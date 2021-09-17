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Son dakika haber | Öldürülen Torbalı İlçe Sağlık Müdürü'nün adı, ağız ve diş sağlığı merkezinde yaşayacak

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Öldürülen Torbalı İlçe Sağlık Müdürü'nün adı, ağız ve diş sağlığı merkezinde yaşayacak

Son dakika haberi... İzmir'in Torbalı ilçesinde öldürülen İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın adı, Torbalı'daki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine verildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde öldürülen İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın adı, Torbalı'daki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine verildi.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Aralık 2019'da Ertuğrul Mahallesi'ndeki evinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Torbalı Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın adı, düzenlenen törenle İlçe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine verildi.

Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kaymakam Ercan Öter, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Belediye Başkanı Mithat Tekin, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Burak Öztop, sağlık çalışanları ve Park'ın yakınları katıldı.

Vali Köşger, törende yaptığı konuşmada, Fuat Mehmet Park'ın çok değerli, sevilen, sayılan, entelektüel ve iyi yetişmiş bir insan olduğunu belirtti.

Park'ın ömrünü insanlara adadığını anlatan Köşger, "Böyle bir insan yetiştirmek kolay değil ve bir ömür gerekiyor. Merhum doktorun hayatını kaybetmesine neden olan şahıs da vaktiyle iyi yetiştirilmiş ve topluma kazandırılmış olsaydı, Torbalı için büyük bir değer olan hocamızı kaybetmemiş olacaktık. Dolayısıyla hiçbir insanımızı ihmal etmeden, kabiliyeti doğrultusunda topluma kazandırmamız ve her insanımızı çok iyi yetiştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Vali Yavuz Selim Köşger ve beraberindekiler, "Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Dr. Fuat Mehmet Park Polikliniklerinde" incelemelerde bulundu.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Öldürülen Torbalı İlçe Sağlık Müdürü'nün adı, ağız ve diş sağlığı merkezinde yaşayacak - Haberler
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