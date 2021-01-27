Son dakika haber | Öğrencilere hediye vermek için karlı yolları aşıyor

Son dakika haberine göre ERZURUM'DA 7 yıl önce 'mutsuz çocuk kalmasın' diyerek yola çıkan Elif Yılmaz, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yüz yüze eğitim yerine EBA ve uzaktan ders gören öğrencilerin yüzlerini güldürdü.

ERZURUM'DA 7 yıl önce 'mutsuz çocuk kalmasın' diyerek yola çıkan Elif Yılmaz, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yüz yüze eğitim yerine EBA ve uzaktan ders gören öğrencilerin yüzlerini güldürdü. Karlı yolları aşarak kırsal mahallelere ulaşan Yılmaz, sömestri tatiline başlayan öğrencilere, bere, eldiven, bot ve mont dağıttı.

Erzurumlu Elif Yılmaz, 7 yıl önce bir grup arkadaşıyla 'Mutsuz çocuk kalmasın' sloganıyla kırsal mahallelerde yaşayan çocukları sevindirmek amacıyla çalışmaya başladı. Aracının arkasına doldurduğu oyuncakları mahalle mahalle dolaşarak dağıtan Yılmaz, Covid-19'un etkili olduğu günlerde de boş durmadı. Çocuklara yönelik faaliyetlerini sürdüren Yılmaz, karne alamadan tatile başlayan öğrencileri sevindirdi. Sosyal medya takipçilerinin desteğiyle bere, atkı ve kışlık bot toplayan Yılmaz, öğretmen Muharrem Öztürk'ün mont desteğiyle yeniden yollara çıktı. Araçlarının bagajlarına koydukları malzemelerle Çat ilçesine bağlı Bardakçı, Göbekören ve Bozyazı mahallelerindeki çocuklara karne hediyesi vermeyen Yılmaz ve Öztürk, zaman zaman karla kaplı yol engeline takıldı. Yolda kalan araçlarını mahallelinin desteğiyle kurtaran Yılmaz ve Öztürk, 50 çocuğa karne hediyesi olarak mont, bot, bere ve eldiven verdi. Yılmaz ve Öztürk'ün verdiği hediyelerini alan çocuklar, büyük bir sevinçle evlerinin yolunu tuttu.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 7 yıldır yollarda olduğunu belirten Elif Yılmaz, "Mahalle mahalle dolaşıp arabamın bagajına doldurduğum oyuncaklarla çocukları bir nebze olsun güldürmeye çalıştım. Sosyal medyadan yaptığım paylaşımlara maddi manevi destek geldi. Bugün de öğretmen arkadaşların yardımıyla karne tatiline giren çocukları sevirdirmeye çalıştık. Kış şartları bayağı zor, aracımızda yolda kaldı ama çocukların gülümsemesine vesile olmaktan mutluluk duyduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı