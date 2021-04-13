Son dakika haber... Öğrencilere etik değerler eTwinning Projesi ile kazandırılıyor
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Son dakika haber... Öğrencilere etik değerler eTwinning Projesi ile kazandırılıyor

Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Öğrencilere etik değerler eTwinning Projesi ile kazandırılıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te bir öğretmen, meslektaşlarıyla geliştirdiği Uluslararası eTwinning Projesi ile öğrencilere etik değerlerin kazandırılması için katkı sağlıyor.

Gaziantep'te bir öğretmen, meslektaşlarıyla geliştirdiği Uluslararası eTwinning Projesi ile öğrencilere etik değerlerin kazandırılması için katkı sağlıyor.

Antalya'dan Aysel Şener ve Adıyaman'dan Serap Yıldız Bilgiç'in kuruculuğunda, Gaziantep'ten Aysun Yılmaz, Ankara'dan Özlem Küçük Gülsever, Bursa'dan Gönül Bektaş, Ordu'dan Kahraman Karagöz, Tekirdağ'dan Rüveyda Yıldız Acarlı, Hatay'dan Serap Yılmaz, İstanbul'dan Selma Akar, Adıyaman'dan Şehnaz Çelebi ile Belçika ve Azerbaycan'dan katılan bazı öğretmenlerle proje yürütülüyor.

Etik değerlerin öğrencinin yaşam biçimi haline dönüştürebilmesi hedefleniyor ve bu kapsamda etkinlikler yapılıyor. Öğrenciler, iyilik, saygı, hoşgörü, adalet ve vatan sevgisi gibi değerleri ortak çalışmalarla daha da özümseme fırsatı yakalıyor.

Proje ile öğrenciler, etkinlikler kapsamında yaşlılarla bir gün geçirip röportaj yapmak, kendi tasarladıkları kitap ayraçlarını komşu sınıf arkadaşlarına hediye etmek, 2021'in Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olması münasebetiyle puzzle yapmak, adalet değerini anlatan mini dramalar oluşturmak ve köy okullarındaki arkadaşlarıyla hikaye kitaplarını paylaşmak gibi çeşitli organizasyonlar gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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