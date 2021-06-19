Son dakika haber: Nallıhan Uyuzsuyu Şelalesi'nde görsel şölen
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Son dakika haber: Nallıhan Uyuzsuyu Şelalesi'nde görsel şölen

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Can Yüksel - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Nallıhan Uyuzsuyu Şelalesi'nde görsel şölen Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Uyuzsuyu Şelalesi ziyaretçilerine her mevsim unutulmayacak bir görsel şölen sunuyor.

Nallıhan Uyuzsuyu Şelalesi'nde görsel şölen

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Uyuzsuyu Şelalesi ziyaretçilerine her mevsim unutulmayacak bir görsel şölen sunuyor.

Ankara'nın nadir şelalelerden olan Uyuzsuyu Şelalesi il merkezine yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta, Nallıhan'ın Karacasu mahallesinde buluyor. Benzersiz özellikleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçileri kendine hayran bırakan Uyuzsuyu Şelalesi yemyeşil ormanları ve seyir terasıyla yerli - yabancı birçok turistin ilgisini çekiyor. 50 metre yüksekliğinde ve keyifli bir manzara keyfi sunuyor.

Şifalı olduğu söyleniyor

Nallıhan'ın Karacasu köyünde yer alan şelalenin suyunun halk tarafından şifalı olduğuna inanılıyor. Bölge halkı ise hikayesini ise şöyle anlatıyor: "Eskiden koyunlarımız uyuz olduğu biz de korkudan ne yapacağımızı bilemezdik gitmediğimiz şifacı kalmazdı. En sonunda çareyi bu suyun altında yıkamakta bulduk. Uyuz olan koyunları buraya getirip su içirirdik ardından yıkadıktan sonra koyunlar iyileşirdi. Şelale meshur olup herkes tarafından duyulunca buraya Uyuzsuyu Şelalesi denmeye başlandı."

50 metre yükseklikten akıyor

Uyuzsuyu Şelalesi'nin suyu her yıl 21 Mart'ta akmaya başlıyor. 50 metre yükseklikten aşağı dökülen suyun sıcaklığı ise kuruyana kadar 36 derece olarak kalıyor. Ağustos Eylül aylarında da şelale kuruyor.

700 yıllık anıt ağaçlara ev sahipliği yapıyor

Uyuzsuyu Şelalesi bulunduğu coğrafi alan sebebiyle de şelale alanında bulunan pek çok asırlık ağaca ev sahipliği yapıyor. Koruma altına alınmış yaşı 700 yılı geçen anıt ağaçlarının da olduğu bölge bu yönü ile de dikkat çekmekte.

Son dakika haber: Nallıhan Uyuzsuyu Şelalesi'nde görsel şölen
Son dakika haber: Nallıhan Uyuzsuyu Şelalesi'nde görsel şölen
Son dakika haber: Nallıhan Uyuzsuyu Şelalesi'nde görsel şölen
Son dakika haber: Nallıhan Uyuzsuyu Şelalesi'nde görsel şölen

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Can Yüksel

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