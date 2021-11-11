Son dakika haber! Muş'ta koruma ve bakım altındaki çocuklar festivalde eğlendi

MUŞ'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi'nce pandemi nedeniyle ara verilen etkinliklere yeniden başlandı. Koruma ve bakım altındaki çocuklar 2'nci Çocuk Festivali'nde gönüllerince eğlendi.

Ahmedi Hani Parkı'ndaki 2'nci Çocuk Festivali'ne Vali Yardımcısı Hasan Taş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy ve davetliler katıldı. Festivalde palyaço etkinliği, çocuk korusu dinletisi ve uçurtma şenliğinin yanı sıra Türk halk oyunları gösterisi, çeşitli mini oyunlar, futbol ve Voleybol müsabakası ile geleneksel oyunlar oynandı. Yemek ikramının da yapıldığı festivalde çocuklar keyifli saatler geçirdi.