Son dakika haber | Muradiye'de sel...Evler ve araziler sular altında kaldı
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Son dakika haber | Muradiye'de sel...Evler ve araziler sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Seracettin Seçkin - Haberler | Yerel

Son dakika haberi... Muradiye'de sel...Evler ve araziler sular altında kaldı Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su baskınında bazı evler ve ekili araziler su altında kaldı.

Muradiye'de sel...Evler ve araziler sular altında kaldı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su baskınında bazı evler ve ekili araziler su altında kaldı.

Muradiye ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gümüştepe, Kandahar, Açıkyol ve Durukaş mahallelerinde sel baskını meydana geldi. Olayın duyulması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye İlçe Grup Amirliği, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Muradiye Belediyesine bağlı ekipler kısa sürede bölgeye gitti. Yapılan incelemeler üzerine herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı sel baskınında bazı evler ve ekili araziler sular altına kaldı. Yaşanan sel baskınlarından dolayı İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Son dakika haber | Muradiye'de sel...Evler ve araziler sular altında kaldı
Son dakika haber | Muradiye'de sel...Evler ve araziler sular altında kaldı
Son dakika haber | Muradiye'de sel...Evler ve araziler sular altında kaldı
Son dakika haber | Muradiye'de sel...Evler ve araziler sular altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seracettin Seçkin

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