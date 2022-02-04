Son dakika haber! Muğla'da orman yangınlarının açtığı yaraların sarılmasına devam ediliyor

MUĞLA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'da yaşanan orman yangınlarında zarar gören alanlarda yaraların sarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yangın bölgelerine özel hazırlanan "Entegre Tarımsal Kalkınma Projeleri" kapsamında düzenlenen programda, Ören Mahallesi'ndeki üreticilere, 1000 zeytin, 2000 defne fidanı, 1400 zeytin kasası, 282 ton hayvan yemi dağıtıldı. Mahalle muhtarlıklarına, üreticilere verilmek üzere pulverizatör ve dal parçalama makinesi bırakıldı.

Kadın Dayanışmasıyla Koyun Yetiştiriciliği Projesi kapsamında da 110 küçükbaş hayvanın üreticilere dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, burada yaptığı konuşmada, devletin desteğiyle üreticilerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini söyledi.

Muğla'nın yangından etkilenen bölgeleri için hazırlanan 57 projeye Bakanlığın 20 milyon lira destek sağladığını belirten Saylak, "Bunun yaklaşık 12 milyon lirasını üreticilerimize yem, tohum, fidan gibi destekler şeklinde dağıttık. 100 bin fidan, 183 ton arı yemi, 154 ton tohum, 18 bin doz aşı, 80 ton gübre, 860 kilo aşı macununu şimdiye kadar proje kapsamında dağıttık." dedi.

Bugün de 5 milyon lira değerinde yem tedariki sağladıklarını anlatan Saylak, il genelinde 1835 tona yakın yemin dağıtımına başladıklarını ve Milas'ta bunun 282 tonunu dağıttıklarını dile getirdi.

Saylak, yangından etkilenen 8 mahallenin muhtarlarına dal parçalama, pulverizatör makine-ekipman desteği sağlayarak üreticilerin hizmetine sunduklarını, kent genelinde 45 makine-ekipman dağıtımı yapacaklarını ifade etti.

Kadın Dayanışmasıyla Koyun Yetiştiriciliği Projesi'ne de değinen Saylak, "2022-2023 yıllarında uygulanacak projede 10 kadın grubundan oluşan 100 gruba, yani 1000 kadın üreticiye 10 bin dişi, 400 koç olmak üzere 10 bin 400 hayvan dağıtımına başladık. Projenin birinci etabında 250 kadın yetiştiricimizin oluşturduğu her gruba 100 dişi 4 erkek olmak üzere 2500 dişi, 100 erkek, 2600 hayvan dağıtımı yapacağız. Ören'de ise bugün 110 hayvanı sahiplerine teslim ediyoruz." diye konuştu.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, TARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Gül, AK Parti İlçe Başkanı Emin Çelik, Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ve vatandaşlar katıldı.