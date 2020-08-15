Son dakika haber | MSB: 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA