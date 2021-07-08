Son dakika haber... Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş
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Son dakika haber... Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş

Son dakika haber... Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş
Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İZMİR'in Urla ilçesinde, bariyerlere çarpıp ölen motosiklet sürücüsü Dilara Çeke'nin (22), motosikletli polis timinde görev yapmak istediği, polislik sınavına hazırlandığı ortaya çıktı.

İZMİR'in Urla ilçesinde, bariyerlere çarpıp ölen motosiklet sürücüsü Dilara Çeke'nin (22), motosikletli polis timinde görev yapmak istediği, polislik sınavına hazırlandığı ortaya çıktı.

Kaza, geçen pazartesi, İzmir-Çeşme Otoyolu Zeytinler mevkisinde meydana geldi. Bariyerlere çarpan motosikletli Dilara Çeke, kazada öldü. Çeke'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çeke, kazadan sonraki gün Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.Dilara Çeke'nin kuzeni Kevser Ergüler, küçüklüğünden beri motosikletleri çok seven kuzeninin en büyük hayalinin motosikletli polis timi 'Yunus' ekibinde görev almayı hayal ettiğini söyledi. Yaklaşık 4 yıldır motosiklet kullanan Dilara Çeke'nin motosiklet tutkunu olduğunu dile getiren Ergüler, "Liseyi bitirmişti. Yunus polisi olmak istiyordu. Bizim ailede hiç motosiklet kullanan yoktu. O kendi kendine merak sardı. Kazanın olduğu gün yazlık evden İzmir'deki evine dönüyordu" dedi.


Son dakika haber... Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş
Son dakika haber... Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş
Son dakika haber... Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş
Son dakika haber... Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş
Son dakika haber... Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş
Son dakika haber... Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş
Son dakika haber... Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş
Son dakika haber... Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş
Son dakika haber... Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş
Son dakika haber... Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş
Son dakika haber... Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç

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