Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı

Antalya'da bir kişi, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Kendisini taşıyan ambulansın hastane yolunda otomobille çarpışması sonucu bir saat içinde iki kaza geçiren şahıs, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

26.08.2020 18:09 | Son Güncelleme: 26.08.2020 18:42

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Yüksel T. (43) önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı. Kendisini taşıyan ambulansın hastane yolunda otomobille çarpışması sonucu bir saat içinde iki kaza geçiren Yüksel T., başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MOTOSİKLETİNİN HAKİMİYETİNİN KAYBEDEREK KAZA YAPTI

İlk kaza, saat 14.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. 06 BBL 618 plakalı motosikletle kargo dağıtımı yapan Yüksel T.'nin önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Yüksel T., motosikletinin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Motosikletten düşen ve sürüklenen Yüksel T., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıyı olay yerinden alan sağlık ekipleri, ambulansla hastaneye doğru yola çıktı.

Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı

AMBULANS YOLDA KAZA YAPTI

Yüksel T.'yi taşıyan Yusuf T.'nin kullandığı 07 GE 514 plakalı ambulans, hastane kavşağına geldiği sırada Tevfik P.'nin kullandığı 34 RZ 2083 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan ikinci kazada yaralanan olmazken, otomobil ve ambulansta maddi hasar meydana geldi. Bir saat içinde iki kaza geçiren Yüksel T. ise kaza yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Yüksel T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı
Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Dünya
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı Ekonomi
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Ekonomi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Güncel
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Ekonomi
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, 14 milyon euro bonservis ücretiyle Rennes'e transfer oldu
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, 14 milyon euro bonservis ücretiyle Rennes'e transfer oldu
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu
Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin
Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme 'Kızın rızası var' diyor
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor
Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz
Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz
Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını yitirdi
Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını yitirdi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Seminere katılan öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, meslektaşları karantinaya alındı
Seminere katılan öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, meslektaşları karantinaya alındı
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Yakınlarının 4 gündür haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu
Yakınlarının 4 gündür haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fatih Dönmez Adil Karaismailoğlu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halit Ergenç Demet Özdemir Murat Dalkılıç Engin Altan Düzyatan
Spor Sergen Yalçın Ronald Koeman Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Barcelona Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 18:42:14. #1.15#
title