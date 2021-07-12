Son dakika haberleri | MİT operasyonuyla yakalanan Orhan İnandı, adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | MİT operasyonuyla yakalanan Orhan İnandı, adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri | MİT operasyonuyla yakalanan Orhan İnandı, adliyeye sevk edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre MİT operasyonuyla yakalanan Orhan İnandı, adliyeye sevk edildiMİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY'nin 'Orta Asya genel sorumlusu' Orhan İnandı, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

MİT operasyonuyla yakalanan Orhan İnandı, adliyeye sevk edildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY'nin 'Orta Asya genel sorumlusu' Orhan İnandı, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY'nin 'Orta Asya genel sorumlusu' Orhan İnandı, MİT operasyonu ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 9 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen Orhan İnandı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hakkında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan yakalama kaydı bulunan, 2017'de örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı içine alan bölgenin 'genel sorumlusu' olan İnandı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olan, Pensilvanya'dan 'ByLock' ile aldığı talimatlar doğrultusunda, örgütün Türkiye'den kaçan firari unsurlarının Kırgızistan'da barınmasını sağlayan İnandı'nın, adliyedeki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri | MİT operasyonuyla yakalanan Orhan İnandı, adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi... Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Son dakika haberi... Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Son dakika haberleri: Kızı ve torunlarının ardından anneanne de öldü
Son dakika haberleri: Kızı ve torunlarının ardından anneanne de öldü
Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Orhan İnandı itiraf etti
Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Orhan İnandı itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Akış İlyas Tetik Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | MİT operasyonuyla yakalanan Orhan İnandı, adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 16:19:51. #1.16#

title