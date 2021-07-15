Son dakika haber! Mısır'da 15 Temmuz şehitleri için anma programları düzenlendi (2)

Son dakika haberleri... Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, İskenderiye Başkonsolosluğu ve Kahire Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma törenleri organize edildi.