Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ayşe Ecevit Masal Evi'nin açılışına katıldı

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Masalları Projesi kapsamında açılan masal evlerinin, çocukların hayat becerileri ile sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağladığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Masalları Projesi kapsamında açılan masal evlerinin, çocukların hayat becerileri ile sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağladığını söyledi.

Bakan Selçuk, Yenişehir ilçesi sahilindeki tarihi deniz fenerine yapılan Ayşe Ecevit Masal Evi'nin açılışında, Türkiye'nin her yerinde masal evlerinin açıldığını ancak ilk kez bir deniz fenerinde açılış yapıldığını söyledi.

Kendisinin de deniz fenerindeki masal eviyle fotoğrafının olmasını istediğini söyleyen Selçuk, "Bizim, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Anadolu, Yörük, Dede Korkut ve evrensel masallar konusunda yaptığımız bir çalışma bu. Masal, bizim için bir kültürün aktarımında temel araçlardan bir tanesidir." diye konuştu.

Selçuk, çocukların masallarla kendi kültürlerini, değerlerini öğrenmesi için masal evlerinin açılışlarını yapmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Burası sadece bir masal evi değil aslında bir atölyeler zinciri, kültür evi. Bu çerçevede de yapılan işin aslında 2023 eğitim vizyonumuzda belirtilen çift kanatlı öğrenci, çocuk yetiştirme vizyonuna da çok yakıştığını ifade edebilirim. Evlatlarımızın kendi kültüründen habersiz yetişmemesi için aldığımız tedbirler arasında masal evleri çok değerli bir yer tutuyor. Öğretmenlerimizin yaklaşık 300 bini masal anlatıcılığı sertifikası aldı. Bu ne demektir? 300 bin öğretmenimiz aynı zamanda Anadolu, Dede Korkut, Yörük ve evrensel masallar konusunda bir beceri sahibi de oldular. Hem kendi çocuklarına hem de bu ülkenin evlatlarına bizim masallarımızı paylaşıyorlar."

Hayalsiz yaşamanın mümkün olmadığını dile getiren Selçuk, "Çocuklarımızın hayallerini tetiklemek, hayallerini zenginleştirmek ve bu toplumun değerleriyle bütünleştirmek için bu tür masal evlerine gerçekten ihtiyacımız var. Tüm çocuklarımızın buralardan yararlanıyor olması fırsat adaleti için de bize önemli bir imkan sağlıyor." dedi.

Selçuk, projenin hayata geçirilmesine destek olan hayırsever Ayşe Ecevit'e de teşekkür ederek, "Hayırseverimiz Ayşe Ecevit böyle bir açılışta bize destek oldu, kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Biz yaptığımızda da elbette mutlu oluyoruz ama hayırseverlerimiz okul ve böyle merkezleri yaptığında emin olun mutluluğumuz en az iki katına çıkıyor. Çocuklarımızın potansiyellerini geliştirmek için daha fazla motivasyon sahibi oluyoruz." ifadesini kullandı.

-"Biz sadece akademik gelişim peşinde değiliz"

Masal evleriyle yapmaya çalıştıkları projenin çocukların dersleriyle ilgili de birtakım zenginlikler sağladığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Masal evleri, çocukların hayat becerilerinin gelişmesine imkan sağlıyor. Çocuklar, yaşam tecrübelerini arttırıyorlar ve deneyim kütüphanelerini zenginleştiriyorlar. Burada, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine çok büyük katkı sağlanıyor. Biz sadece akademik gelişim peşinde değiliz, çocukların şahsiyetlerinin gelişimi, çocukların kültürel, sosyal, duygusal gelişimini de bir o kadar önemsiyoruz. Bu anlamda da çocuklarımızın çok yönlü gelişmesi bizim için son derece önemli. Burada ortaya konulan faaliyetin Türkiye'ye örnek olmasını da diliyorum, sayılarının artmasını temenni ediyorum."

Konuşmasının ardından masal evini ve deniz fenerini gezen Selçuk, öğrencilerin katılımıyla düzenlenen müzikli masal etkinliğini izledi.

Selçuk'a, sohbet ettiği öğrenciler tarafından Yörük masalları kitabı hediye edildi. Bazı öğrencilerin, kendi yazdıkları kitapları hediye etmesi üzerine Selçuk, çocuklara yazmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na katıldı

Masal evindeki programının ardından Bakan Selçuk, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğine katıldı.

Selçuk, yanına oturduğu öğrencilerle Öğretmenler Korosu'nun konserini dinledi. Açılışın ardından program basına kapalı devam etti.

Bakan Selçuk'a programlarında, Vali Ali İhsan Su ile AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz ve Ali Cumhur Taşkın da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar