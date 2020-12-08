Son dakika haber! Milletvekili Çelebi: "Bakanımızdan yangın mağduru kardeşimizi, havaalanında işe başlatma sözü aldık"
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Son dakika haber! Milletvekili Çelebi: "Bakanımızdan yangın mağduru kardeşimizi, havaalanında işe başlatma sözü aldık"

08.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:45
Son dakika haber! Milletvekili Çelebi:

Son dakika haberi: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da geçtiğimiz günlerde evlerinde çıkan yangından 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Özgür Murat'ın, geride kalan eşi ve çocuklarına sahip çıkacaklarını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da geçtiğimiz günlerde evlerinde çıkan yangından 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Özgür Murat'ın, geride kalan eşi ve çocuklarına sahip çıkacaklarını söyledi. Çelebi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşerek Özgür Murat'ın eşinin havaalanında işe alınması sözünü aldıklarını bildirdi.

Ağrı merkez Abide Mahallesi'ndeki evlerinde geçtiğimiz cumartesi gecesi çıkan yangından, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Özgür Murat, iki çocuğunu kurtarmak isterken çocuklarıyla birlikte hayatını kaybetmişti.

Aileyi arayıp taziye dileklerinde bulunan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, geride kalan eşi Melek Murat ve çocuklarına sahip çıkacaklarını ve yanında olacaklarını söyledi.

Elim olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Çelebi, şöyle konuştu:

"Bizleri derinden üzen yangında iki çocuğuyla vefat eden hemşehrimiz Özgür Murat'ın ailesine katkıda bulunmak, acılarını az da olsa dindirmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ile görüştük. Yaptığımız görüşmede, Sayın Bakanımızdan, merhumun eşi Melek Murat kardeşimizi, havaalanında işe başlatma sözünü aldık. Sayın Bakanımız ayrıca, acılı kardeşimizi arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu acılı günlerde yanımızda olan devletimize ve kıymetli Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizlere bir daha böylesi bir acı yaşatmasın." - AĞRI

Son dakika haber! Milletvekili Çelebi: 'Bakanımızdan yangın mağduru kardeşimizi, havaalanında işe başlatma sözü aldık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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