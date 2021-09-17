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Son dakika: Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, havalimanında öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, havalimanında öldü İspanya'dan Türkiye'ye gelen uyuşturucu kuryesinin midesine bulunan kokain kapsülleri patladı.

Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, havalimanında öldü

İSTANBUL - İspanya'dan Türkiye'ye gelen uyuşturucu kuryesinin midesine bulunan kokain kapsülleri patladı. Aniden fenalaşarak yere düşen kurye, hayatını kaybetti. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda yaşandı. Kokain kapsüllerini yutan Ekvador uyruklu 45 yaşındaki uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor; aktarmalı olarak Ekvador'a gitmek üzere İspanya'nın başkenti Madrid'den İstanbul'a geldi. Ekvador'un başkenti Kito'ya uçmak için İstanbul Havalimanı'nın Giden Yolcu Katı'nda bekleyen şahıs, saat 21.00 sıralarında fenalaştı. Yere düşen şahıs başını da sert zemine vurarak ağır yaralandı.

Havalimanında görevli polis memurları hemen duruma müdahale etti ve sağlık ekipleri de olay yerine gönderildi. Sedye ile hastaneye kaldırılan Zambrano Xavier Fernando Loor, hayatını kaybetti. O anlar İstanbul Havalimanı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un cansız bedeni otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede uyuşturucu kuryesinin midesinden çok sayıda kapsül çıkartıldı. Kapsüllerde toplam 400 gram kokain maddesi çıkartıldı. Zanlının midesindeki kapsüllerden ikisinin patladığı ve bu nedenle bilincini kaybederek yere düştüğü tespit edildi.

Son dakika: Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, havalimanında öldü

Son dakika: Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, havalimanında öldü

Son dakika: Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, havalimanında öldü

Son dakika: Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, havalimanında öldü
İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz - Son Dakika Haberleri
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